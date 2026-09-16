Un robot in grado di aiutare il chirurgo, affiancandolo nella sua valutazione ed esperienza per pianificare gli interventi di chirurgia protesica al ginocchio. È la tecnologia di ultima generazione attiva da poco all’Ospedale Privato Accreditato Fogliani di Modena. L’équipe dell’Unità Operativa di Ortopedia, guidata dal dottor Emanuele Tripoli, ha eseguito i primi interventi con il supporto di questo innovativo sistema robotico, che mette a disposizione una serie di dati e misurazioni sia per pianificare l’intervento che durante lo stesso, al fine di agevolare ogni singola operazione. Una tecnologia avanzata che non si sostituisce all’esperienza dei professionisti, ma li affianca per rendere sempre più accurati e personalizzati sul paziente gli interventi di chirurgia protesica del ginocchio.