Ha dato in escandescenze, arrivando a mordere al petto gli operatori sanitari del pronto soccorso di Baggiovara. Un uomo, pare tossicodipendente già noto sia alle forze dell’ordine che al personale dell’ospedale, era in attesa del suo turno per una visita, quando ha iniziato ad agitarsi. Al culmine della rabbia avrebbe quindi aggredito il personale del 118 e solo l’intervento della vigilanza coopservice ha permesso di evitare conseguenze più gravi. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì e si inserisce in un più ampio e già pesante bilancio di aggressioni ai danni dei sanitari. Per cercare di arginare questo fenomeno, gli equipaggi del 118 modenesi hanno iniziato la sperimentazione delle bodycam. Non saranno sempre accese, quando il rischio diventa concreto saranno attivate per registrare quanto avviene. Il dispositivo ha regole precise: sarà l’operatore ad attivarla, soltanto davanti a un pericolo concreto e imminente, dopo aver avvisato verbalmente le persone presenti. Le immagini e gli audio sono criptati e conservati per sette giorni, salvo richieste dell’autorità giudiziaria. Il fenomeno delle aggressioni ai sanitari è attenzionato da tempo e registra dati che fanno riflettere: nel solo 2025 l’Ausl di Modena ha registrato 339 episodi di violenza tra verbale e fisica, in aumento rispetto ai due anni precedenti, quando furono 282 e 195. Le aree più critiche sono quelle dell’Emergenza-urgenza, delle Cure primarie e della Salute mentale.