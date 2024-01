Nel video l’intervista a Maria Vellani, Astrologa e counselor

C’è chi lo legge ogni mattina, prima di uscire di casa, e chi invece dice di non crederci, ma ogni tanto ci butta l’occhio. Dai tempi dei Babilonesi l’Oroscopo non ha perso il suo fascino e ci sono dei motivi precisi se ancora nel ventunesimo secolo si teme di “avere Saturno contro”. Alla fine, indipendentemente dal crederci o meno, è pur vero che, indagando anche poco, nel proprio segno zodiacale si trova sempre qualche caratteristica della propria personalità o verità. E, allora, che si dice per il 2024? Ma, soprattutto, quali sono i tre segni più fortunati secondo stelle e pianeti?

Ma la fortuna non bacia mica tutti. C’è un segno in particolare, infatti, che dovrà lottare un po’ più di tutti gli altri per guadagnarsi qualche gioia.

L’auspicio, naturalmente, è che sia un anno sereno per tutti.