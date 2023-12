Dall’alba di questa mattina oltre 100 militari della Guardia di Finanza ed operatori della Polizia di Stato, stanno dando esecuzione ad un Decreto di perquisizione personale e locale e Informazione di garanzia emesso nei confronti di 26 persone fisiche e giuridiche, tra loro il presidente della società Hellas Verona, il carpigiano Maurizio Setti. 22 dei 26 sono stati interessati anche a perquisizioni locali. Secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbero in corso perquisizioni anche nella sede dell’Hellas Verona. La frode riguarderebbe società calcistiche, di produzione programmi televisivi, dei settori edilizio, di trasporto merci e meccanico.

Al termine dell’attività d’indagine, è stato documentato (allo stato in via cautelare trattandosi di attività di indagine preliminare) come le 22 società interessate abbiano utilizzato, nelle rispettive dichiarazioni annuali ai fini dell’I.V.A. e delle Imposte dirette, fatture per operazioni inesistenti ricevute dalla società cartiera per oltre € 10.000.000,00.