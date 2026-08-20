Un delitto, ancora, senza un movente chiaro. È qui che si concentrano le domande sull’omicidio di Daouda Sangarè, 31enne della Costa d’Avorio ucciso a coltellate il 2 agosto, nella sua casa di Montese. Un delitto per il quale l’unica indagata è la moglie, 21 anni, anche lei ivoriana. Ieri, in carcere, la giovane si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Fin dall’inizio, si è sempre dichiarata innocente. I due si erano sposati un anno fa in Costa d’Avorio, con un matrimonio combinato. Lei aveva raggiunto il marito in Italia soltanto alla fine di luglio. Poi, pochi giorni dopo, la tragedia. Secondo l’ipotesi investigativa ritenuta al momento più plausibile, Daouda potrebbe essere stato aggredito nel letto. Ferito all’addome, avrebbe cercato di raggiungere la porta, forse nel tentativo disperato di chiedere aiuto. Sarebbe morto in pochissimo tempo. Ma è una ricostruzione che dovrà essere verificata: saranno l’autopsia e gli accertamenti scientifici del Ris di Parma a stabilire come siano andate realmente le cose. Restano però gli interrogativi. A cominciare dall’allarme: perché sarebbe scattato soltanto due ore dopo? Erano circa le 5 quando alcuni vicini hanno sentito un urlo provenire dall’abitazione. Solo più tardi la 21enne sarebbe uscita sul pianerottolo, in lacrime. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati, intorno alle 8, per Daouda non c’era ormai più nulla da fare. E poi la domanda più difficile: perché ucciderlo? Un altro elemento al vaglio degli investigatori è l’arma del delitto, che non è stata ancora ritrovata. Se fosse stata fatta sparire dopo l’omicidio, potrebbe trattarsi di un gesto finalizzato a cancellare le tracce e che, se confermato, potrebbe rafforzare anche l’ipotesi di una eventuale premeditazione. Ma anche su questo, al momento, nessuna certezza. L’unico punto fermo è che la 21enne resta in carcere, accusata di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale.