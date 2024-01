Che il rocker emiliano fosse ormai un mito era cosa indiscussa, ma ora arriva un’ulteriore conferma a celebrarne carisma e genio artistico. Sarà una moneta a renderlo indimenticabile. Dedicata dalla Zecca di Stato a Vasco Rossi, il Komandante o il Blasco come le varie generazioni hanno imparato a chiamarlo, omaggerà il suo celebre ‘Albachiara’. Ideata da Silvia Petrassi, in argento rodiato e del valore di 5 euro la moneta richiama un disco in vinile con al centro da un lato, il testo della canzone “Albachiara”, sul rovescio: in primo piano, una giovane ragazza ritratta con in mano dei libri mentre mangia una mela. A destra, ad arco, la scritta “Albachiara” e “R”, identificativo della Zecca di Roma; a sinistra “2024”, l’anno di emissione della moneta. A comunicare la notizia con un suo.. ‘Clamoroso’ corredato da emoticons.. è lo stesso Vasco sui suoi profili social. Un post che non ha mancato di richiamare migliaia di commenti. “Sei sempre nella storia, Sei passato, presente e futuro” questo il pensiero dei suoi fan mentre a rappresentare il Blasco un brano certamente tra i suoi più amati, dolce, delicato, sognante e graffiante che ha superato indenne 34 anni senza perdere nulla del suo splendore. Il brano ha già chiuso il 2023 con il Premio SIAE e ora, in questo 2024 si prepara a diventare un simbolo che molti sicuramente non riusciranno a trattare come moneta di scambio, che terranno gelosamente in tasca o proteggeranno in una teca. La canzone “Albachiara” che nasce e vive totalmente tra le vie di Zocca, città natale del rocker, è stata ulteriormente scelta dai suoi concittadini nel corso delle festività natalizie del 2020. Anziché le classiche luminarie a rallegrare le vie principali della cittadina sull’Appennino modenese, le frasi del brano a celebrarne l’infinito valore