Si appresta a raggiungere i 10mila visitatori l’omaggio a Giuseppe Panini allestito all’interno del Museo della Figurina. Intitolato “Collezionista di Passioni”, il percorso rimane visitabile fino al 6 settembre. Sono gli ultimi giorni quindi per riscoprire la storia dell’uomo che ha reso possibile la nascita del Museo stesso, nel palazzo Santa Margherita, ormai vent’anni fa. Proprio l’omaggio a Panini ha aperto le iniziative per celebrare questo traguardo. L’allestimento si snoda, con immagini, oggetti e testimonianze video, tra i tanti hobby dell’imprenditore, autentiche passioni che hanno dato vita a musei e iniziative di successo: dalla fotografia alle fisarmoniche, dall’enigmistica allo sport, fino, ovviamente, alle figurine. Non si può che partire dall’edicola di corso Duomo acquisita da mamma Olga nel 1945, per avviare un’attività che ben presto diventò un modo per riunire tutta la famiglia in un’eccezionale impresa dalla quale nacque nel 1961 l’azienda di figurine. Il racconto della mostra prosegue ricordando la passione di Giuseppe per l’enigmistica, nata durante la convalescenza dopo un’impegnativa operazione. Panini firmava rebus e cruciverba che ideava con il nome di Paladino, il primo simbolo anche dell’azienda di figurine. Il logo dell’azienda Panini divenne poi nel 1965 l’immagine della celebre rovesciata di Carlo Parola rivisita da Wainer Vaccari: in un video lo stesso artista racconta come nacque. Tra le numerose passioni collezionistiche di Giuseppe, di cui si diceva avesse “l’hobby degli hobby”, ci sono anche le fotografie storiche di Modena, le cartoline, le immagini dedicate all’aviazione. E poi lo sport, con la squadra di volley fondata nel 1966, in una città dove la pallavolo è davvero sport di massa. Dalle collezioni di Giuseppe Panini, oltre al Museo della Figurina sono nati diversi istituti, come il Fotomuseo e la Biblioteca Enigmistica Italiana. Per merito di una sua donazione è stato ampliato, inoltre, il patrimonio del Museo della Fisarmonica di Castelfidardo.