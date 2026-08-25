Nel video l’intervista a Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna

Si riapre, anche se pare destinato a restare solo sulla carta almeno fino alla fine di questa legislatura, il capitolo dei cpr, i centri di permanenza per i rimpatri dei clandestini. Il Governo ha proposto l’apertura di nuove strutture per rimpatriare più migranti irregolari, costruendole anche senza passare dal sì delle singole regioni. Una proposta che ha scatenato il malcontento dei governatori. Il problema per le comunità locali è che queste strutture sono mal gestite e non controllate, quindi insicure per i cittadini. Anche a Modena era avanzata l’ipotesi di aprire un centro di permanenza per i rimpatri nell’area dell’ex Centro di Identificazione ed Espulsione in via Lamarmora, ma l’idea, che suscitò molte polemiche, non è mai stata concretizzata. Oggi il Presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, ha ribadito che quelle strutture per come sono oggi non vanno: nati come luoghi di prima accoglienza dopo lo sbarco, oggi ospitano solo persone con precedenti penali. Il Governatore, a margine di una visita al carcere della Dozza di Bologna, si è detto stanco di appelli strumentali che non risolvono il cuore del problema