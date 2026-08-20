Nel video l’intervista a Ermes Ferrari, Responsabile divisione Studi Cna Modena

Cambia il volto di chi fa impresa. Negli ultimi 18 mesi sono state 6.820 le nuove aziende iscritte alla Camera di Commercio, ma la fotografia scattata da CNA racconta una realtà sempre più orientata ai servizi, a scapito della manifattura. Il 27% delle nuove imprese non ha ancora un codice Ateco, in molti casi si tratta di società costituite ma non ancora operative. Tra le attività già classificate, al primo posto si trova il settore delle costruzioni, con le imprese specializzate nella realizzazione di coperture: 467 nuove attività che corrispondono al 9,4% del totale. Seguono le imprese edili e la consulenza, mentre al quarto posto compaiono le società di partecipazione. Numeri che raccontano anche un cambiamento nel mondo dell’artigianato tradizionale: negli ultimi 18 mesi sono nate solo 57 imprese di elettricisti, 68 tra idraulici e installatori e appena 25 sartorie su misura. E se il manifatturiero resta centrale nell’economia modenese, rappresentando il 13,5% delle imprese contro l’8,5% della media italiana, tra le nuove iscrizioni il dato scende all’8%. I dati aprono a una riflessione a tutto tondo su un settore in continuo cambiamento.