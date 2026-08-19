(foto di repertorio)

All’avvio dell’anno scolastico, le palestre delle scuole primarie Gramsci, Palestrina e Buon Pastore potranno contare su una nuova pavimentazione antitrauma, antisdrucciolo e resistente all’uso intensivo.

La Giunta comunale, nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giulio Guerzoni, ha infatti approvato il progetto di riqualificazione dei pavimenti delle stesse scuole, che risultavano ormai obsolete e usurate, con l’obiettivo di realizzare spazi atti a favorire la promozione dell’attività sportiva tra i giovani, l’aggregazione sociale e a valorizzare l’impiantistica comunale.

L’intervento, del valore di 109 mila euro, sono finanziate attraverso le elargizioni per la realizzazione di progetti sportivi della società Ferrati spa (25 mila euro) e della società Rcs Sport&Events srl (84 mila euro) che hanno espresso l’interesse a sostenere il progetto di riqualificazione delle tre palestre.

“Insieme all’assessorato allo Sport – commenta l’assessore Guerzoni – abbiamo provato a cogliere al meglio l’opportunità di finanziamento offerta ai Comuni interessati dalla Mezza maratona organizzata da Ferrari e Rcs con alcuni interventi mirati. In questo modo continuiamo a qualificare l’impiantistica sportiva pubblica e ad affiancare le società sportive che gestiscono gli impianti; il tutto per offrire un servizio migliore alle famiglie e alle scuole modenesi”.

L’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi sottolinea che “questo intervento testimonia quanto grandi eventi sportivi siano in grado di generare ricadute sui territori coinvolti. Grazie all’attenzione di Ferrari e Rcs siamo quindi nelle condizioni di intervenire su palestre scolastiche utilizzate quotidianamente da alunni, alunne e sportivi; un bellissimo esempio di collaborazione pubblico-privato, che permetterà di migliorare ulteriormente la nostra impiantistica sportiva pubblica e accessibile a tutti e tutte”.

Le tre palestre sono dedicate prevalentemente all’attività sportiva scolastica, ma ospitano anche attività extracurriculari. In particolare, la palestra della scuola Gramsci accoglie attività extracurricolari come pallavolo, generica attività motoria e, dall’ultimo anno scolastico, un percorso di avviamento al calcio femminile; la palestra della scuola Buon Pastore ospita attività come pallavolo e ginnastica dolce; la palestra della scuola Palestrina, invece, attività di gioco-sport per i bambini in età scolare e ginnastica di preparazione al nuoto sincronizzato per atleti under 14, oltre ad attività sportive per adulti come la scherma.

In ciascuna palestra viene realizzata una pavimentazione atta ad assicurare un’ottima risposta di assorbimento degli urti (antitrauma), con caratteristiche antisdrucciolo e in grado di garantire resistenza e durabilità sopportando la frequentazione di un elevato numero di persone in contemporanea e l’uso intensivo dello spazio, in particolare per la pratica sportiva indoor e multiuso.

Gli interventi previsti prevedono, in particolare, la rimozione del pavimento esistente e degli eventuali strati sottostanti, la posa del nuovo pavimento, la tinteggiatura di parti di pareti perimetrali e altre opere di completamento.