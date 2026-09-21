La ricerca esce dai laboratori e incontra il pubblico. È il senso della Notte Europea della Ricerca, che torna venerdì 25 settembre con Unimore protagonista. Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Innovare per tramandare”: nuove tecnologie e nuove conoscenze, ma anche la capacità di conservare e trasmettere il patrimonio scientifico e culturale. A Modena, dalle 20 a mezzanotte, il Complesso San Geminiano e il San Paolo ospiteranno esperimenti, dimostrazioni e incontri dedicati a intelligenza artificiale, medicina, salute, mobilità, energia e sicurezza informatica. Spazio anche alla biodiversità e ai cambiamenti ambientali all’Orto Botanico, mentre sarà possibile visitare la storica torre dell’Osservatorio Geofisico. Una notte per avvicinare cittadini e ricercatori e mostrare, attraverso esperimenti e attività per tutte le età, come la ricerca possa trasformare il presente e costruire il futuro.