Spaventoso incidente questa mattina a Nonantola. Per cause ancora in corso di accertamento due veicoli si sono scontrati poco dopo le 7 in via di Mezzo. A seguito dell’impatto uno dei due, un furgoncino, è finito nel canale. Si sono registrati feriti, fortunatamente non gravi. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei sanitari del 118, dei Carabinieri di Nonantola e della Polizia di Modena