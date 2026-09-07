Nel video l’intervista a:

– Lino Cantergiani

– Sara Lucchi

– Paolo Ballotta, Presidente provinciale Ancescao

Il profumo della tradizione modenese ieri ha preso il sopravvento in piazza Matteotti. È andata in scena la prima festa provinciale di ANCeSCAO, l’Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti. Tra stand, incontri, musica e attività, c’era anche chi lavorava ai fornelli. E non proprio in punta di piedi: crescentine e borlenghi sono stati preparati e cotti direttamente in piazza, davanti ai passanti. La festa ha riunito i 33 centri sociali dell’associazione provenienti da tutta la provincia, in un appuntamento pensato per raccontare il lavoro quotidiano dei volontari e il ruolo dei centri nella vita delle comunità. E così, accanto agli incontri dedicati alla salute, al benessere e all’invecchiamento attivo, c’è stato spazio anche per la cucina della tradizione.