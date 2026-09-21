Il sistema ETS preoccupa l’industria della ceramica. È questo uno dei temi emersi oggi all’apertura di Cersaie, con le imprese che chiedono all’Europa di agire sulle regole che riguardano le emissioni di CO2. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha rilanciato la necessità di intervenire rapidamente sulla questione dei benchmark ETS, considerati ancora insufficienti per le industrie che hanno bisogno di grandi quantità di energia. Il timore è che, se i costi resteranno troppo alti, le aziende possono essere costrette a spostare la produzione in altri Paesi. Un rischio che, secondo Orsini, riguarda non solo la ceramica, ma più in generale la tenuta della manifattura italiana.

Una preoccupazione che accomuna industria e Governo. Il tema resta sul tavolo europeo, con la richiesta di una risposta rapida per evitare che i costi dell’energia e delle emissioni pesino sulla capacità delle imprese italiane di competere sui mercati internazionali.