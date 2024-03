Aveva nascosto due etti di cocaina e 16 grammi di eroina sotto al letto e all’interno di alcune bottigliette di plastica un 23enne tunisino sorpreso dai Carabinieri di Modena mentre si aggirava sospettosamente nel parcheggio di un centro commerciale. Sottoposto ad un controllo è stato trovato senza documenti e nel suo appartamento oltre alla droga sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e 3300 euro in contanti. Per lo straniero sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti