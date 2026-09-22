Proseguono i controlli dei carabinieri del N.A.S. di Parma a tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori. Nel corso di due distinte ispezioni effettuate nel territorio modenese, presso un market etnico e una pizzeria, i militari hanno accertato diverse irregolarità di carattere igienico-sanitario, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro. In uno degli esercizi è stata inoltre applicata la diffida agroalimentare per irregolarità relative all’informazione sugli allergeni.

A Modena, i carabinieri del N.A.S. di Parma, con il supporto dei militari della locale Compagnia Carabinieri, hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un market etnico. Nel corso del controllo sono state rilevate carenze nelle condizioni igieniche dei locali, con presenza di sporcizia diffusa sulle scaffalature e sul pavimento, numerose ragnatele sulle pareti ed evidenti scrostature dell’intonaco. È stato inoltre riscontrato lo stoccaggio di confezioni di bevande direttamente a contatto con il pavimento.

Tali condizioni possono compromettere il mantenimento di adeguati standard igienici degli ambienti destinati alla conservazione e commercializzazione degli alimenti, aumentando il rischio di contaminazioni derivanti da superfici, polvere e altri agenti presenti nei locali.

Al legale responsabile dell’attività è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Nella Bassa Modenese, i carabinieri del N.A.S. hanno effettuato un’ulteriore ispezione presso una pizzeria. All’interno dell’area destinata alla preparazione degli alimenti è stata riscontrata la presenza di polvere vetusta, ragnatele e insetti volatili. Nel magazzino è stata inoltre rilevata la presenza di materiale non pertinente all’attività conservato promiscuamente con confezioni di alimenti.

Le criticità riscontrate assumono particolare rilievo negli ambienti in cui gli alimenti vengono preparati e conservati, poiché condizioni igieniche non adeguate e la presenza di insetti possono favorire fenomeni di contaminazione e compromettere la corretta gestione igienico-sanitaria degli alimenti.

Al titolare è stata pertanto comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Nel corso dell’ispezione è stato inoltre accertato che non era resa chiaramente disponibile alla clientela la completa indicazione delle sostanze o dei prodotti in grado di provocare allergie o intolleranze presenti nelle preparazioni offerte. Per tale irregolarità è stato applicato l’istituto della diffida agroalimentare.

La corretta informazione sugli allergeni costituisce un fondamentale presidio a tutela dei consumatori, in particolare delle persone affette da allergie alimentari, per le quali l’assunzione anche involontaria di determinate sostanze può determinare reazioni avverse, in alcuni casi anche di particolare gravità.