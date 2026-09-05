Oltre 34 chili di alimenti scaduti o senza tracciabilità: è il risultato di un nuovo controllo dei Carabinieri in un esercizio di ristorazione di Sassuolo da parte dei militari della stazione locale insieme ai colleghi del Nas di Parma e alla Polizia Locale. Nel corso del controllo sono stati trovati i prodotti alimentari scaduti e privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità, in violazione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa sulla sicurezza alimentare. Ma non solo. Nel retrobottega è stata riscontrata anche una consistente presenza di mosche, a conferma di alcune carenze sotto il profilo igienico-sanitario. Gli alimenti sono stati sequestrati e, nei confronti del titolare, è scattata una sanzione amministrativa di 2 mila euro. E quello di ieri è soltanto l’ultimo di una serie di controlli effettuati nel territorio sassolese. Proprio il primo settembre, infatti, un’altra operazione, sempre condotta da Carabinieri, Nas e Polizia Locale, aveva portato al sequestro di circa 300 chili di alimenti, per un valore commerciale di 10 mila euro. Anche in quel caso erano state riscontrate diverse irregolarità igienico-sanitarie e carenze nelle procedure di autocontrollo, con sanzioni per 3 mila euro. Due interventi ravvicinati che confermano l’intensificazione dei controlli sugli esercizi alimentari del territorio