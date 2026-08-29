Una competizione che entra nel vivo, l’entusiasmo di tanti appassionati e curiosi pronti ad assistere alle prodezze sulla sabbia. Il torneo Futures di Modena, inserito nel Beach Pro Tour 2026, in corso tra Piazza Roma e i campi del Mutina Beach, dopo le qualificazioni disputate al giovedì è giunto alle sfide del main draw, che hanno portato le prime coppie di rilievo a sfidarsi per provare a conquistare il titolo: una bella partenza nei primi due giorni di gare, con un’ottima risposta di pubblico ma soprattutto la dimostrazione che il livello, rispetto allo scorso anno, si è alzato notevolmente, in cui non solo le coppie azzurre, ma anche quelle straniere, hanno tutte le carte in regola per vincere. Tante le novità dell’edizione in corso, non solo quella di far parte del circuito del Beach Pro Tour: il torneo si è ampliato, inserendo anche coppie femminili ed atlete importanti come Valentina Gottardi, e sono stati coinvolti anche i campi del Mutina Beach, il principale impianto della città per il beach volley. L’anno scorso a trionfare fu la coppia composta dal modenese Davis Krumins e il cesenate Marco Caminati: anche stavolta, tra i candidati alla vittoria, c’è proprio Caminati, che compone la coppia numero uno del main draw con Enrico Rossi.