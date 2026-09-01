Nel video le interviste ad Enrico Bellei – Direttore artistico Grandezze e Meraviglie e Carmen Vandelli – Presidente della Fondazione di Vignola

23 concerti di musica antica e barocca animeranno i centri nevralgici di Modena, Bologna, Vignola, Sassuolo e Semelano, valorizzando così il patrimonio musicale estense ed europeo attraverso concerti e iniziative culturali. E’ questa la promessa che si ripropone il festival “ Grandezze e Meraviglie”, arrivato alla sua ventinovesima edizione con un progetto che unisce ricerca musicologica, spettacolo e divulgazione.

Accanto ai grandi interpreti trovano spazio anche i giovani musicisti come il clavicembalista Tommaso Bassetti, vincitore del premio nazionale delle Arti 2025. Il festival è organizzato nell’ambito della fondazione Collegio San Carlo 400° e tra gli eventi di maggior rilievo annovera la prima esecuzione in età contemporanea dell’Oratorio di San Geminiano composto da Catterina Benedetta Grazianini ed eseguito una sola volta a Vienna nel 1705, che sarà proposta il 23 ottobre nel Duomo di Modena. Tante le collaborazioni tra vari enti territoriali, che anche quest’anno abbracciano con entusiasmo questo appuntamento con la cultura, la storia e la tradizione.