Nel video l’intervista a Lorenzo Orsini, Cantante

I social lo conoscono come Lollo G, nome d’arte di Lorenzo Orsini, ed è un giovane cantante di Modena che mira ad emergere così come fecero i notissimi concittadini Benji&Fede. Un percorso musicale che in tempo di emergenza sanitaria trova nuovi modi di sbocciare. Non a caso, il 19enne Orsini farà uscire, con il nome di iamLolloG un nuovo singolo dal titolo “Primavera”, in data 13 di Aprile. Con questo nuovo singolo, registrato nello studio Take Away (lo stesso che ha lanciato Benji&Fede e tanti altri giovani artisti del panorama musicale recente), Lorenzo Orsini, mira non solo a farsi conoscere come iamLolloG ma anche a compiere un gesto di solidarietà. Tutto il ricavato della canzone andrà infatti in aiuto ai pazienti e ai medici che lottano contro il Coronavirus