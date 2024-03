Sono stati ben 122 nella prima settimana di attivazione i passaggi con il semaforo rosso rilevati dai tre Velocar installati in altrettanti incroci modenesi e funzionanti dal 13 marzo. L’intersezione più pericolosa, secondo i rilevamenti dei nuovi dispositivi è quello tra via Nonantolana e via Cimone. Proprio qui il sistema elettronico ha registrato 50 passaggi di automobilisti che hanno ignorato il semaforo rosso e a cui verranno per questo notificate altrettante sanzioni. Negli ultimi quattro anni su queste vie sono stati segnalati cinque incidenti. Sono state 38 invece le violazioni rilevate all’incrocio tra via Caduti sul lavoro e Marinuzzi, e 34 tra la Vignolese e via Campi e Montanari. La collocazione dei tre nuovi Velocar, che porta a 22 il numero degli incroci semaforici controllati elettronicamente in città è stata individuata dalla Polizia locale sulla base del traffico e dei dati sull’incidentalità negli ultimi anni. Il passaggio con il rosso è uno dei comportamenti più pericolosi per gli utenti della strada, ma è anche tra le infrazioni al Codice della Strada più commesse dagli automobilisti: a Modena nel 2023 sono state oltre 14 mila le sanzioni elevate per questo motivo.