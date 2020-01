Fa dell’abolizione dell’obbligo vaccinale il caposaldo del suo programma Domenico Battaglia, il candidato alla presidenza in Emilia-Romagna del Movimento 3V. 3V che sta per “Vaccini Vogliamo Verità”, poiché, per i suoi membri, non è ancora stata fatta chiarezza sull’efficacia della vaccinazione. Una vaccinazione che il Movimento non vuole abolire, ma che vuole rendere a libera scelta. Il Movimento 3V nasce dal tradimento del governo gialloverde sull’abolizione dell’obbligo di vaccinazione. Una risposta organizzata che ora vuole cambiare le cose partendo proprio da quella regione che sull’obbligo vaccinale ha fatto per prima una legge, anticipando il decreto Lorenzin.

Nel video l’intervista a Domenico Battaglia, Candidato alla presidenza di Movimento 3V, Vaccini Vogliamo Verità