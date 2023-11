Certamente atteso, torna nel cuore della terra dei motori, a Modena dal 2 al 5 maggio il Motor Valley Fest, alla sua sesta edizione. L’evento, completamente gratuito, ha richiamato fin dalla sua prima edizione migliaia di appassionati della storia e dell’eccellenza motoristica italiana. Un lungo weekend per scoprire dove nascono le auto e le moto più veloci al mondo, per toccare con mano l’eccellenza motoristica italiana, attraverso una serie di eventi dedicati per il pubblico e per gli addetti ai lavori. Ritornerà, immancabile, il format ’Innovation & Talents’ momento di incontro e confronto tra la domanda e l’offerta di nuove proposte di mobilità alternativa, protagonisti i giovani universitari e i grandi brand della Motor Valley. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti di networking, con convegni e round table, e la partecipazione di relatori di spicco dell’industria automobilistica nazionale ed internazionale per parlare del futuro dell’automotive. Tanti gli eventi in città per il pubblico, con musei aperti, parate e raduni di auto e moto, appuntamenti culturali ed enogastronomici, che daranno vita ad un grande ed entusiasmante festival diffuso nelle vie e nelle piazze di Modena.