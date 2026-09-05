Nel video l’intervista a Barbara Iannuccelli, Legale familiari di 5 vittime del Mostro di Modena

La richiesta di verità bussa ancora una volta alla porta della Procura. E questa volta lo fa con ancora più forza. Salgono infatti a cinque i familiari delle vittime del cosiddetto Mostro di Modena che hanno dato mandato all’avvocato Barbara Iannuccelli per chiedere la riapertura delle indagini. Si tratta dei parenti di cinque delle dieci giovani donne uccise tra il 1985 e il 1995. Dopo le istanze già presentate per Anna Maria Palermo e Marina Balboni, ora si aggiungono i familiari di Giovanna Marchetti, Donatella Guerra e Claudia Santachiara. Al centro delle nuove richieste ci sono reperti che, all’epoca, non poterono essere analizzati con le tecnologie oggi disponibili. L’obiettivo è riaprire una strada mai davvero chiusa: per l’avvocato Iannuccelli è necessario procedere caso per caso, individuando per ogni vittima i reperti ancora disponibili e stabilendo quali possano essere sottoposti a nuovi accertamenti scientifici.