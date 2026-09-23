Si parte dai reperti, con alla mano tecnologie nuove, moderne. È questo il primo passo degli investigatori nella riapertura del caso del cosiddetto Mostro di Modena. A oltre trent’anni dai delitti, i carabinieri stanno recuperando e catalogando il materiale ancora conservato all’Istituto di Medicina Legale, alla ricerca di tracce che oggi la scienza potrebbe essere in grado di leggere. L’obiettivo è soprattutto uno: trovare un DNA che non appartenga alle vittime. Capelli e peli rinvenuti sugli abiti o sui corpi, ma anche indumenti, effetti personali e oggetti presenti sulle scene dei crimini potrebbero custodire ancora materiale genetico dell’assassino o degli assassini. Sotto esame anche alcuni reperti legati direttamente ai delitti: il masso utilizzato per uccidere Anna Maria Palermo, il coltello insanguinato del caso di Donatella Guerra e le siringhe repertate durante alcuni sopralluoghi. Negli anni Ottanta e Novanta molte delle tecniche oggi utilizzate dalla genetica forense ancora non esistevano. Tracce allora considerate inutilizzabili potrebbero dunque essere nuovamente analizzate con strumenti molto più sofisticati. E c’è un’altra domanda a cui gli investigatori cercano una risposta: se emergerà lo stesso profilo genetico da più scene, si potrà capire se dietro gli otto omicidi ci sia un unico autore oppure persone diverse.
MOSTRO DI MODENA, LA CACCIA AL DNA RIPARTE DAI REPERTI
Riaperto il caso del Mostro di Modena, gli investigatori si concentrano sull’analisi dei reperti. L’obiettivo è trovare un eventuale DNA estraneo alle vittime e capire se lo stesso profilo possa collegare più omicidi