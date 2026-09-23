Si parte dai reperti, con alla mano tecnologie nuove, moderne. È questo il primo passo degli investigatori nella riapertura del caso del cosiddetto Mostro di Modena. A oltre trent’anni dai delitti, i carabinieri stanno recuperando e catalogando il materiale ancora conservato all’Istituto di Medicina Legale, alla ricerca di tracce che oggi la scienza potrebbe essere in grado di leggere. L’obiettivo è soprattutto uno: trovare un DNA che non appartenga alle vittime. Capelli e peli rinvenuti sugli abiti o sui corpi, ma anche indumenti, effetti personali e oggetti presenti sulle scene dei crimini potrebbero custodire ancora materiale genetico dell’assassino o degli assassini. Sotto esame anche alcuni reperti legati direttamente ai delitti: il masso utilizzato per uccidere Anna Maria Palermo, il coltello insanguinato del caso di Donatella Guerra e le siringhe repertate durante alcuni sopralluoghi. Negli anni Ottanta e Novanta molte delle tecniche oggi utilizzate dalla genetica forense ancora non esistevano. Tracce allora considerate inutilizzabili potrebbero dunque essere nuovamente analizzate con strumenti molto più sofisticati. E c’è un’altra domanda a cui gli investigatori cercano una risposta: se emergerà lo stesso profilo genetico da più scene, si potrà capire se dietro gli otto omicidi ci sia un unico autore oppure persone diverse.