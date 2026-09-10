Nel video l’intervista a Antonella Delfino Pesce, Criminologa

Non sembrerebbe esserci un modus operandi comune tra i vari omicidi, ma ad accomunare i casi sono gli stessi ambienti e alcuni elementi investigativi che oggi tornano sotto esame. A oltre trent’anni dai delitti, la Procura di Modena ha riaperto le indagini sul cosiddetto “Mostro di Modena”, una serie di otto omicidi commessi tra il 1985 e il 1995 e rimasti senza un colpevole. Tra gli esperti che stanno lavorando alla rilettura dei casi c’è anche la criminologa Antonella Delfino Pesce, che sta analizzando i fascicoli delle vittime, sia singolarmente sia mettendoli a confronto, per individuare elementi che potrebbero essere stati trascurati nelle indagini originali. Particolare attenzione è rivolta ai reperti conservati negli anni: capelli, tracce organiche, un coltello con tracce di sangue e altri materiali potrebbero essere sottoposti a nuove analisi scientifiche. Le moderne tecniche di genetica forense potrebbero infatti consentire di ricavare o confrontare profili DNA che, all’epoca dei delitti, non era possibile individuare.