MORTALE IN VIA MORANE, PERDE LA VITA UN RAGAZZO IN BICICLETTA

MORTALE IN VIA MORANE, PERDE LA VITA UN RAGAZZO IN BICICLETTA

Tragico incidente in via Morane, angolo via Brescia. Questa mattina un ragazzo è stato investito mentre viaggiava in sella alla sua bici. Sul posto la polizia municipale che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.