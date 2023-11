Nel video le interviste a Carlo Alberto Rossi Segretario Generale Lapam Confartigianato, Gilberto Luppi Presidente Lapam Confartigianato e alla prof.ssa Giovanna Morini Presidente ASAMO Rete Scuole Superiori Modena

Fare cultura d’impresa e attenzione alla sostenibilità, questo il pensiero fondamentale di Lapam Confartigianato e quindi sottolineare con iniziative come il MoRe Festival l’importanza dei giovani nel mondo dell’imprenditoria e in parallelo il ruolo e il futuro delle imprese. Dal 29 novembre al 1° dicembre tre giornate durante le quali il mondo delle imprese locali, danno vita ad un dialogo diretto con quelli che saranno i giovani imprenditori del domani

Ospiti di questa edizione importanti testimoni come Giulia Gabana Presidentessa di Modena Volley, Carlo Rivetti Presidente del Modena Calcio, il sociologo Federico Butera e Alfonso Fuggetta docente di Informatica presso il Politecnico di Milano. Confermato il successo di ‘Manifatture Aperte’ edizione dello scorso anno. Quest’anno saranno 2.500 i ragazzi accolti in più di 60 aziende