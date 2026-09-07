Nel video l’intervista:

– Carlo Castagnoli, sindaco di Montese

– Francesco Mazza, Presidente Pro Loco Montese

La patata torna protagonista, insieme a un’altra eccellenza della montagna modenese: il Parmigiano Reggiano. Dal 12 al 14 settembre Montese ospita l’attesissima Sagra della Patata e del Parmigiano Reggiano di Montagna, giunta quest’anno alla sua 51esima edizione. Tre giorni tra sapori, tradizione e intrattenimento, per celebrare due prodotti che da oltre mezzo secolo raccontano l’identità dell’Appennino e il lavoro dei produttori locali. Il cuore della manifestazione sarà domenica, quando le vie del paese si riempiranno di bancarelle, patate a chilometro zero, prodotti tipici e artigianato. E poi musica, artisti di strada e stand gastronomici con le specialità montanare. Tra gli appuntamenti più attesi, la tradizionale cottura della forma di Parmigiano Reggiano, accanto a trattori d’epoca e attività sportive.