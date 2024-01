La tragedia ieri pomeriggio, domenica. Vittima una 37enne residente a Faenza che stava percorrendo con il compagno il sentiero 433 che da Monte Libro Aperto porta al rifugio Taburri. Monte Libro Aperto si trova al confine tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Per cause da chiarire la giovane donna avrebbe perso l’equilibrio tanto da scivolare giù in un canalone precipitando per 50 metri. Il Difficoltoso il recupero dell’escursionista che ha visto il soccorso alpino impegnato in manovre complicate nella zona Pizzo dei Sassi Bianchi. La donna è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso, ma non è riuscita a superare le gravissime ferite riportate cadendo e sbattendo contro le rocce. E’ deceduta ieri sera.