Nel video, le interviste a:

Celso De Scrilli, Presidente ModenaFiere

Pietro Cantore, Presidente Antiquari modenesi

Marco Momoli, Amministratore Delegato Modena Fiere

Dal 10 al 18 febbraio Modena rinnova l’ospitalità a Modenantiquaria, la manifestazione internazionale di alto antiquariato che si svolgerà come di consueto negli spazi di ModenaFiere. Di certo è una manifestazione che si è affermata come una delle mostre mercato più apprezzate d’Europa e la più visitata in Italia. Quasi 100 gli espositori.

Il mercato, è stato riconosciuto, si sta riprendendo, dopo la stanchezza degli anni scorsi, resi difficili anche dalle restrizioni da pandemia. Molta la fiducia che gli organizzatori pongono, non solo negli espositori, ma anche nei compratori

In contemporanea a Modenantiquaria torna Petra con la sua 30esima edizione e un format completamente rinnovato. E Sculptura, lo spazio tematico dedicato ai capolavori italiani della scultura.