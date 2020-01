Nel video l’intervista a Alessandra Ferrini, Vicepresidente Sezione AISM Modena e a Maria Carafoli, Direttore Modenamoremio

Un assegno da 1500 euro è stato donato questa mattina da Modenamoremio ad Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. La donazione è stata frutto di una raccolta fondi avviata nel periodo delle festività natalizia: grazie al ricavato degli incassi dell’iniziativa ‘Natale sul Trenino’ che ha animato il Centro storico di Modena dal 30 novembre al 6 gennaio. Un contributo importante per Associazione che da oltre 50 anni eroga servizi, promuove e finanzia la ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla in Italia. La Sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. Nel nostro paese si registra una nuova diagnosi ogni 3 ore, che colpisce per lo più i giovani sotto i 40 anni e le donne. Il 10% della popolazione interessata alla malattia non ha ancora compiuto di 18 anni.