Gli ultimi giorni di riposo, poi sarà tempo di dare il via alla nuova stagione, seppure a ranghi ridotti. La settimana appena cominciata rappresenterà il primo passaggio, per Modena Volley, verso la nuova avventura sotto la guida di coach Lorenzo Tubertini: venerdì, infatti, i Gialli torneranno al lavoro al PalaPanini per la prima seduta di allenamento stagionale. Come previsto, visti i tanti impegni delle nazionali ancora in corso, e con un Europeo in vista, la ripartenza vedrà protagonisti soltanto una parte del roster e dello staff tecnico: con Tubertini impegnato con la Francia, sarà coach Nicolò Zanni a guidare la prima parte di preparazione di un gruppo composto da tanti giovani ma anche da chi non è stato convocato in nazionale, anche per motivi fisici. Rispetto alla passata stagione, in cui solo quattro atleti cominciarono la preparazione in Agosto, quest’anno la truppa sarà però più nutrita: saranno sei, infatti, i giocatori a disposizione di Zanni, su tutti Thomas Jaeschke, che in estate non è stato impegnato con gli Stati Uniti e che comincerà fin da subito a lavorare con Modena. Oltre allo schiacciatore americano, si vedranno anche Barbanti e Di Martino, arrivati in estate, il confermato Luca Tauletta, ed i giovani Garello e Menchetti, che faranno parte del roster gialloblu nella nuova stagione.

I giocatori impegnati in Nazionale, ovviamente, rientreranno un po’ per volta: il primo sarà il libero Luke Perry, convocato dall’Australia per i Campionati Asiatici in programma in Giappone fino al prossimo 13 Settembre, che rientrerà di sicuro prima dei compagni convocati per gli Europei. Il percorso nella manifestazione continentale inciderà sul rientro degli altri gialloblu: su tutti, i tre azzurri Luca Porro, Pardo Mati e Roberto Russo, tutti e tre in lizza per un posto nel roster definitivo di coach De Giorgi, e che si spera possano arrivare con l’Italia fino alla finale di Milano, in programma il prossimo 26 Settembre. Oltre agli italiani, saranno con le rispettive nazionali Amir Tizi-Oualou, che insieme a Tubertini proverà a spingere la Francia più in alto possibile, ma anche Nik Mujanovic, grande protagonista con la Slovenia in VNL e che proverà ad infastidire l’Italia nella fase a gironi in programma al PalaPanini, e Sil Meijs, convocato dall’Olanda, che invece giocherà il proprio girone in Finlandia. Nel mirino c’è la data del 18 Ottobre, quando Modena esordirà in campionato con Trento, sperando di avere al meglio anche chi, in questo primo mese di lavoro, sarà impegnato in nazionale.