Un precampionato a ranghi ridotti, ma ricco di amichevoli per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione. Con il percorso verso i primi impegni ufficiali di metà Ottobre cominciato quasi da una settimana, Modena Volley sta pian piano entrando nel pieno della propria preparazione estiva: all’orizzonte ci sono già amichevoli ed allenamenti congiunti, che animeranno la preseason dal 9 Settembre in poi. Si partirà con Reggio Emilia, in un doppio confronto nel giro di pochi giorni, per poi replicare lo stesso copione con Brescia, alzando poi il livello con i tre incroci con Piacenza, Verona e Milano, con gli ultimi due in programma al PalaPanini. Gli ultimi due fine settimana prima dell’esordio ufficiale in Superlega con Trento, in programma il 18 Ottobre, saranno dedicati agli ultimi impegni: domenica 4 Ottobre andrà in scena, sempre al PalaPanini, il Memorial Parenti, in cui Tubertini e i suoi sfideranno Trento, mentre il weekend successivo sarà dedicato al Trofeo Astori, a Montichiari, quadrangolare che vedrà Modena impegnata con Padova, Verona e Monza. In attesa delle sfide di Settembre, il lavoro degli atleti a disposizione di coach Nicolò Zanni, che sta guidando il gruppo in attesa dei rientri di Tubertini e Ciamarra dalle nazionali, si sta concentrando sia in piscina che sui campi da beach della Mutina Beach, proprio per arrivare ai primissimi giorni di volley giocato con una condizione fisica ottimale.

Un precampionato intenso e ricco di impegni, dunque, che nel corso del mese di Settembre vedrà, pian piano, tornare gli atleti impegnati nelle rispettive competizioni internazionali: il primo a rientrare sarà Luke Perry, convocato dall’Australia per i Campionati Asiatici che termineranno a metà mese, poi toccherà agli atleti che parteciperanno agli Europei. Non ci saranno soltanto Azzurri: con la Francia di cui Tubertini è vice-allenatore c’è Amir Tizi-Oualou, con l’Olanda Sil Meijs, mentre nel girone che si disputerà a Modena sarà impegnato anche Nik Mujanovic, opposto della Slovenia che in estate ha fatto decisamente bella figura. Tre i giocatori che potrebbero essere impegnati con l’Italia, con Luca Porro e Pardo Mati che in questi giorni stanno affrontando con la maglia azzurra la Fipav Cup Men Elite tra Reggio Calabria e Messina, e che proprio ieri sono stati protagonisti del successo al tie-break sulla Germania: top scorer proprio lo schiacciatore di Modena, autore di 20 punti, mentre il centrale è stato in campo in quello che passerà alla storia come il set più lungo di sempre, il primo, vinto 64-66 dai tedeschi. Il terzo gialloblu nel giro della Nazionale è Roberto Russo, non convocato per il torneo che si concluderà il prossimo 31 Agosto, ma pienamente in corsa per gli Europei: in caso di esclusione di uno dei tre atleti dalle convocazioni finali, ovviamente il gruppo a disposizione di Zanni si rimpolperebbe con qualche settimana d’anticipo.