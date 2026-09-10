Nel video l’intervista a Roberto Russo, Centrale Modena Volley

La decisione di rinunciare all’Europeo per provare a concentrarsi sulla nuova avventura in gialloblu. Concentrata sulla preparazione precampionato, cominciata a ranghi ridotti per gli impegni con le nazionali, nei giorni scorsi Modena Volley ha potuto ritrovare uno dei volti nuovi arrivati in estate: ad aggregarsi al gruppo guidato al momento da coach Zanni è stato infatti Roberto Russo, che ha lasciato la truppa azzurra qualche settimana fa, dopo aver provato fino all’ultimo a mettersi a disposizione di coach De Giorgi in vista della rassegna continentale. Le condizioni fisiche hanno inciso sulla decisione del centrale palermitano, che ha preferito concentrarsi sul proprio recupero in vista degli impegni con il club. La scelta di approdare a Modena da Perugia, con Sanguinetti che ha invece fatto il percorso inverso, è stata motivata anche dal blasone e dalla voglia di giocare in un palazzetto caldo come il PalaPanini. Con gli Europei che passeranno anche per Modena e che ormai si apprestano a cominciare, nel ruolo di Russo giocherà un altro talento gialloblu, Pardo Mati: i due si sono conosciuti in nazionale e si ritroveranno anche con la maglia di Modena.