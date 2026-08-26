Nel video l’intervista a:

– Ivan Tamburello, Coach Modena Volley

– Sofia Migliorini, Centrale Modena Volley

Fine Agosto è decisamente il periodo delle ripartenze, nella pallavolo, con Modena Volley protagonista anche con la propria squadra femminile. Ieri pomeriggio, al PalaPanini si è tenuto infatti il raduno della formazione canarina che affronterà, a partire da questa stagione, il campionato di Serie A3 Femminile, rappresentando un club storico come quello modenese, che sta provando ad espandersi anche al di fuori dei campionati maschili. Le ragazze del confermato coach Ivan Tamburello, che l’anno scorso ha guidato Modena Volley nel suo primo, storico campionato di Serie B2, hanno dunque cominciato il lavoro in palestra che le porterà, fra poco meno di due mesi, ad esordire nel terzo torneo nazionale, che debutta in questa stagione: un primo allenamento che ha permesso alle canarine di approcciare per la prima volta con il Tempio del Volley. Un roster quasi completamente rinnovato, con tante giovani ma anche qualche giocatrice di esperienza. La Serie A3, nata quest’anno come torneo, è una categoria ancora tutta da scoprire, come ribadito dalla capitana gialloblu Sofia Migliorini.