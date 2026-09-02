Poco meno di dieci giorni all’Europeo, con qualche novità che potrebbe interessare anche Modena Volley. Mentre i canarini, agli ordini di coach Nicolò Zanni, proseguono la propria marcia di avvicinamento al campionato, che nel mese di Settembre li vedrà protagonisti anche di diversi test amichevoli, la Nazionale azzurra di pallavolo maschile si appresta a vivere gli ultimi giorni prima dell’esordio nella competizione continentale, che partirà ufficialmente giovedì 10 Settembre, nel match inaugurale con la Svezia. Anche l’ultimo collegiale di preparazione della formazione guidata da coach De Giorgi, che si terrà a Firenze da domani a lunedì prossimo, vedrà diversi gialloblu protagonisti, fuori e dentro al campo: tra i quindici atleti convocati dal tecnico pugliese, infatti, figurano anche Luca Porro e Pardo Mati, entrambi già aggregati al gruppo praticamente da inizio estate, avendo disputato sia la VNL che la Fipav Men Cup Elite disputata qualche giorno fa tra Reggio Calabria e Messina. Un’ulteriore conferma, per i due giovani talenti di Modena Volley, che ormai vedono la partecipazione all’Europeo vicinissima. Discorso diverso, invece, e qui sta la novità per la Valsa Group, per Roberto Russo, che non parteciperà al collegiale di Firenze e quindi, salvo sorprese, non sarà tra i quattordici convocati azzurri per il torneo: il nuovo centrale gialloblu potrebbe dunque già tornare a disposizione dello staff di Modena e prepararsi per la stagione che comincerà a fine Ottobre.

A proposito di staff, ovviamente continueranno a lavorare con l’Italia sia il vice allenatore Roberto Ciamarra, che il preparatore atletico Oscar Berti, così come coach Lorenzo Tubertini, impegnato con la nazionale francese: per i tre gialloblu impegnati fuori dal campo, il rientro sarà dunque subordinato ad un’eventuale eliminazione delle rispettive squadre. Al momento, come detto, a lavorare con coach Zanni, che guida lo staff di Modena Volley in questo periodo, sono i sei atleti che hanno preso parte al raduno dello scorso 21 Agosto, affiancati da alcuni dei ragazzi della Serie B gialloblu: tra una settimana esatta sarà già tempo di tornare in campo per il primo allenamento congiunto della preparazione estiva, il classico appuntamento con Reggio Emilia, per poi proseguire con tutto il programma di allenamenti e test amichevoli già ufficializzato la scorsa settimana, che vedrà il Memorial Parenti, in casa con Trento, e il Trofeo Astori, quadrangolare in programma a Montichiari, come ultime sfide amichevoli prima del debutto in Superlega, il 18 Ottobre, ancora con Trento.