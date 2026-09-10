Una lunga storia d’amore, un legame fatto di passione che dura da 60 anni. Modena Volley celebra 6 decenni di successi e la nascita del club con una serie di iniziative che accompagneranno la squadra e i tifosi durante tutta la stagione. L’obiettivo è quello di unire passato, presente e futuro nel segno dei colori gialloblù. Si parte con un logo celebrativo che accompagnerà le attività del club durante tutta la stagione, a cui si aggiunge un gagliardetto, l’omaggio speciale dedicato agli abbonati che nasce con l’idea di incastonare questo anniversario nel cuore e nella memoria di tutti. Al Palapanini la mostra“ Since 1996” verrà arricchita poi con l’inserimento di nuovi materiali multimediali che permetteranno a grandi e piccini di rivivere 12 lustri di storia del volley italiano ed internazionale. Ma la vera e propria ciliegina sulla torta saranno le “ Leggende GialloBlù”, gli atleti che hanno contribuito a forgiare il Mito di Modena e che saranno invitati ad assistere alle partite al PalaPanini a partire dal 18 ottobre, data di inizio della regular season. Un modo originale per far dialogare tra loro generazioni diverse, con un unico filo conduttore: celebrare il legame indissolubile che unisce Modena Volley e i suoi tifosi.