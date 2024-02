Il grande pubblico del “PalaPanini” stasera spingerà il Modena Volley oltre l’ostacolo-Prisma Taranto.

Coach Giuliani, rinfrancato dalla vittoria di domenica con Cisterna, conferma il sestetto iniziale: Bruno in regia, Davyskiba opposto, Juantorena e Rinaldi schiacciatori, Sanguinetti e Brehme centrali, con Gollini libero. In panchina, Maksim Sapozkhov, che nemmeno Giuliani è riuscito a risvegliare dal torpore.

Classifica e calendario alla mano, alla quart’ultima giornata della regular season, si tratta di una occasione ghiottissima per il Modena Volley: Taranto sta lottando per evitare di essere risucchiato all’ultimo posto, quello della retrocessione, occupato da Catania (all’ultima giornata c’è lo scontro diretto!), ma stavolta la differenza di organico è tutta a vantaggio di Modena: vincendo, scaverebbe un piccolo solco di tre punti con Cisterna, che appaia i gialloblu all’8°posto e che – impegnata stasera con Perugia – potrebbe pure raccogliere soltanto briciole.

Vanno bene i miglioramenti visti da coach Giuliani, ma ancora meglio è metterci tre punti in mezzo: domenica Modena se la vedrà dura a Trento, ma anche Cisterna non avrà vita facile a Civitanova Marche…

Ma prima, una partita alla volta, stasera c’è Taranto: l’eterno Ljubomir Travica (giocò con la Panini ad inizio anni ’80) schiererà il palleggiatore spagnolo De Haro e Lorenzo Sala, cresciuto nelle giovanili di Modena, in diagonale, il cubano Gutierrez e Lanza di banda, lo statunitense Jendryk e Gargiulo centrali, Rizzo libero.

Inizio del match al “PalaPanini” alle ore 20.30.