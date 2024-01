Nel video l’intervista a Francesco Petrella, Allenatore Modena Volley

Giovedì appuntamento di campionato per il Modena Volley. Dopo la batosta contro Perugia, che ha trionfato al PalaPanini per 3-0, i ragazzi di Petrella devono trovare nuovamente la forza di rialzarsi, per non crollare ancora una volta nella crisi. A Padova un’altra gara da non sbagliare, in programma alle 20.30 di giovedì.

Nella scorsa partita erano indisponibili Federici e Rinaldi, che però recuperano per il prossimo impegno. Il coach si è soffermato anche sulla situazione relativa al PalaPanini, che ultimamente sta diventando un palazzetto paradossalmente ostico per lo stesso Modena Volley, con la pressione dei tifosi gialloblù.