Nel video l’intervista a Thomas Jaeschke, Schiacciatore Modena Volley

Una tradizione che si rinnova per il secondo anno di fila, per salutare i propri tifosi ed augurarsi il meglio per la nuova stagione. Ieri sera, Modena Volley si è presentata, con una rappresentanza della Prima Squadra maschile e la Prima Squadra femminile, alla Sagra del Tortellino di Castelfranco, tornando ad animare il venerdì sera della kermesse. Due chiacchiere con tifosi e sostenitori, poi un talk sul palco che ha visto protagonisti il ds Casadei, Roberto Russo, ma anche il coach della A3 femminile Ivan Tamburello e la capitana Sofia Migliorini: si è parlato di ambizioni, di sogni e anche delle novità in casa gialloblu. Per la formazione maschile, tra gli atleti che si stanno già allenando in gruppo sotto la guida di coach Zanni, c’era anche Thomas Jaeschke, schiacciatore americano tornato in Italia in estate, alla prima esperienza con Modena Volley. In un gruppo completamente rinnovato, Jaeschke sarà uno degli atleti più esperti: uno stimolo in più anche per affiancare e sostenere nel corso della stagione i giovani come Mati, Porro e Tizi-Oualou. Dopo il quarto posto in regular season della passata stagione, il primo obiettivo è provare a confermarsi, ma senza porsi troppi limiti.