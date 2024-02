Nel video l’intervista ad Alberto Giuliani, Allenatore Modena Volley

La prima partita dopo una settimana tormentata in casa Modena Volley. Quella contro la Lube Civitanova, in trasferta, è un incontro importante per osservare l’esordio di Alberto Giuliani sulla panchina gialloblù. Ma è soprattutto l’occasione per scoprire la condizione mentale del gruppo di capitan Bruno, sicuramente coinvolto emotivamente da questo cambio repentino del coach. In una squadra in questo momento in forte crisi, Giuliani arriva nelle vesti di equilibratore esperto, a caccia di risorse psicofisiche nei suoi nuovi giocatori. Sarà interessante scoprire quali saranno le scelte dell’allenatore per la sfida di domani. La Lube Civitanova, in caso di successo largo, aggancerebbe Piacenza al terzo posto in classifica. Per Modena guardare i punti in questa fase della stagione è alquanto complicato, ma rimane comunque l’obiettivo di restare in zona playoff, in vista dello scontro diretto con Cisterna della prossima settimana.