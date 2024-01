Un Modena Rugby voglioso di ripartire dallo stesso desiderio del finale di 2023: rimontare Romagna e agguantare il primo posto del Girone 2 della Serie B. La partita contro Romagna, chiusa con un KO, ha lasciato sicuramente tanta amarezza nell’ambiente Giacobazzi, ma i ragazzi di Mister Rovina sono pronti a dare battaglia per recuperare in classifica gli avversari. L’inizio di 2024 sarà all’insegna del rientro degli infortunati, con Stefano Carta che rimane l’unico giocatore che dovrà aspettare più tempo per ritrovare il campo con gli emiliani. Marco Venturelli è da valutare, dopo l’infortunio al ginocchio destro, rimediato contro Bologna, che sta costringendo il giocatore, su decisione dello staff medico, a rimanere lontano dal campo di gioco. La situazione legata all’infermeria sta comunque migliorando e il Modena Rugby vuole sfruttare il recupero degli uomini chiave del gruppo per risalire la china e dare veramente fastidio a Romagna. “La matematica dice che è tutto ancora aperto”, così si era espresso Mister Rovina ai nostri microfoni. Una frase che deve spronare la squadra emiliana ad inaugurare al meglio questo 2024, con la gara di domenica prossima alle 14.30 in programma allo Stadio Luciano Zanetti contro Jesi. Gli avversari sono al momento al sesto posto e in passato hanno dato fastidio parecchie volte alla compagine del Giacobazzi. Domenica servirà soprattutto uno spirito combattivo per ritrovare il successo in campionato.