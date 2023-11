Un ottimo risultato per il Giacobazzi, che è riuscito a battere il Gubbio in trasferta nella scorsa giornata del campionato di Serie B. Nonostante l’assenza di Stefano Carta, è arrivata una buona prestazione per gli uomini di coach Rovina, che hanno terminato il match 19 a 28. Una trasferta sulla carta insidiosa, che ha permesso però al Modena di rialzarsi dopo la sconfitta contro Bologna e il pareggio deludente con l’Union San Benedetto.

Una bella vittoria anche per festeggiare il 25esimo compleanno del giocatore degli emiliani Rodriguez. Il Giacobazzi ha inoltre migliorato l’aspetto riguardante la gestione della parte finale della gara, riuscendo a resistere nonostante la sofferenza, diversamente da quanto fatto contro il San Benedetto. In classifica la squadra di Rovina ha raggiunto in cima alla classifica Romagna, andando a quota 33 punti, con alle spalle il Bologna, fermo a 27.

La prossima gara sarà in casa, allo Stadio Luciano Zanetti, contro il Siena, che è al momento a 15 punti e nella scorsa giornata del Girone 2 di Serie B ha sconfitto i Lions Amaranto con il risultato finale di 23 a 19. In questa settimana ci sarà il turno di riposo per il Giacobazzi, che tornerà in campo il prossimo 10 dicembre alle 14.30. Un altro appuntamento importante per il Modena Rugby, che vuole proseguire l’inizio di campionato positivo.