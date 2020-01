Partita condizionata dall’espulsione a fine primo tempo di Guido Davì quella tra Modena e Piacenza che termina a reti bianche. Primo tempo equilibrato con un’occasione clamorosa per parte, prima Ferrario a cui ha risposto Corradi. Nel secondo tempo solo Piacenza che nonostatne l’uomo in più però non riesce a trovare la via della rete, complice un’ottima resistenza difensiva canarina e la traversa che nega il gol vittoria a Borri.