L’umore positivo dell’ambiente del Modena, in questo momento, è consapevole di poter comunque assorbire anche i tanti problemi di infermeria che la squadra sta subendo. Purtroppo, la lista degli indisponibili per mister Bianco è e resta lunga: per la partita di sabato (ore 14) al “Braglia” contro il Cosenza (530 i biglietti già acquistati dai tifosi calabresi), nessuno dei recenti assenti è pronto per rientrare: ancora fuori, dunque, Duca, Oukhadda, Manconi, Strizzolo, Gargiulo e il neoacquisto Guarino.

Di conseguenza, visto che l’emergenza continua (anche il Cosenza è in una situazione simile), le alternative si riducono all’osso, considerato che Palumbo è stato squalificato.

Nelle ultime ore, il neoacquisto Simone Santoro sembra favorito per una maglia da titolare, scavalcando Magnino nella gerarchia di centrocampo.

In attacco, a meno di un clamoroso (e improbabile) rientro da titolare di Tremolada, ci sarà di nuovo spazio per Ettore Gliozzi e per Fabio Abiuso, che vorrà festeggiare a modo suo il fresco rinnovo di contratto in maglia gialla fino al 2026.

Nel mondo della serie B, da segnalare l’arrivo sulla panchina del Bari di Beppe Iachini: dopo Mignani e Marino, è il terzo allenatore dei pugliesi in questa stagione.

Con un tecnico di categoria concreto e vincente come Iachini, il Bari (pur a -5 dai gialli, quota 37 punti) potrebbe rivelarsi un avversario in più per il Modena nella corsa ai playoff, nella quale ora i gialli sono all’8°posto, appaiati al Brescia (32 punti), che giocherà venerdì sera l’anticipo sul campo del Como, un vero e proprio derby lombardo.