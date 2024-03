Sono arrivate buone notizie dall’infermeria: nessuna lesione per Luca Strizzolo. Si temeva uno stiramento, invece l’infortunio subito dall’attaccante del Modena è meno grave del previsto. Si tratta di una contrattura al polpaccio sinistro, perciò – con ogni probabilità – Strizzolo potrà essere della partita contro il Bari, il lunedì di Pasquetta, all’ora di pranzo.

La pausa del campionato di serie B in questo week end ci permette di provare a tracciare un’ideale ruolino di marcia del Modena, nel “campionato delle ultime 8 partite” che restano.

La squadra di Bianco, attualmente, è 13esima con 37 punti in classifica.

Con le prime 6 (Parma, Venezia, Cremonese, Como, Palermo e Catanzaro) che fanno ormai un campionato a parte, restano due posti disponibili per i playoff, il 7° e l’8°.

Esattamente come l’anno scorso, quando Reggina e Venezia conquistarono gli ultimi due piazzamenti validi per i playoff rispettivamente con 50 e 49 punti, in questo caso appena un punto in più rispetto al Modena, fermatosi a quota 48, al 10° posto.

La media punti, anche in questa stagione, potrebbe essere la stessa o simile.

Al Modena, per fare meglio, servono almeno 12 punti (su un totale di 24 a disposizione), da raccogliere nelle prossime 8 partite: quattro in casa e quattro fuori.

Ipotizziamo un ruolino di marcia: vittoria al “Braglia” con il Bari, pareggio a Terni, pareggio in casa con il Catanzaro e in trasferta ad Ascoli, tre punti in casa con il Sudtirol, un pari nel derby di Reggio, un punto al “Braglia” con il Como e vittoria esterna all’ultima giornata con il Lecco.

Totale: sarebbero 14 punti, arrivando così a quota 51, molto probabilmente nei playoff.

Fantacalcio? Chi lo sa.

Chi vivrà, si divertirà.

Ma la parola d’ordine è: ricominciare a vincere.