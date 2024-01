Domenica movimentata in casa Modena, anche senza calcio.

Mentre la squadra di mister Bianco si sta preparando per la ripresa del campionato, sabato prossimo in casa contro il Brescia, ieri è uscita una foto “rubata” (o organizzata ad arte): il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone, fotografato all’esterno dello stadio “Braglia”, con l’ombrello, sotto la pioggia.

Come se avesse un appuntamento ufficiale con la società, per discutere dell’utilizzo dello stadio “Braglia” a beneficio delle gare interne della Fiorentina, durante i lavori dello stadio di Firenze.

Apriti cielo!

Nel pomeriggio di ieri, tutti gli addetti ai lavori hanno ricevuto la comunicazione ufficiale del Modena Football Club, quindi della famiglia Rivetti, che ha appreso “con stupore” – si legge nel comunicato – della visita di Barone allo stadio, in concomitazione della trasferta della Fiorentina a Reggio Emilia, contro il Sassuolo.

Nessun appuntamento, quindi.

Il comunicato del Modena parla chiaro: “Dopo l’incontro di cortesia della passata stagione, la nostra società non è mai stata più contattata dalla Fiorentina. E”, prosegue il comunicato, “è doveroso chiarire che non è contemplabile la possibilità che lo stadio Alberto Braglia di Modena possa venir utilizzato per ospitare le partite interne della Fiorentina”.

E con questo, palla al centro e si torna ad essere concentrati sulla ripresa del campionato e, ovviamente, sul calciomercato.