Archiviata la bella vittoria nel derby con la Reggiana, inizia la settimana che porterà il Modena alla sfida di domenica a Como. Proprio la squadra lariana, che ieri ha vinto 1-0 sul campo del SudTirol, ha scavalcato nuovamente i Gialli in classifica, dopo il sorpasso temporaneo del Modena di sabato. Il Como, allenato dal leggendario Cesc Fabregas, è attualmente al terzo posto in classifica, a quota 28 punti, cinque in meno delle due squadre capoliste Parma e Venezia e due in più del Modena, sesto.

Da questi numeri, dunque, si capisce l’importanza della partita di domenica allo stadio “Sinigaglia” e il serio banco di prova che attende il Modena: la squadra di Bianco, rivista in buona condizione fisica e tecnica, ma con il solito difetto di concretizzare poco le tante occasioni da gol che si crea, dovrà dimostrare ancora una volta di trovarsi a proprio agio lontano dal “Braglia”. Una eventuale vittoria a Como, porterebbe mister Bianco – sempre così misurato – a non potersi più troppo “nascondere” di fronte alla parola serie a . Per riuscirci, dopo aver finalmente trovato quella che sembra la formazione tipo, dovrà forse risolvere solo un dubbio, acceso anche dai commenti dei tifosi: continuare ad insistere su Tremolada o dare fiducia all’emergente Kleis Bozhanaj? In questo momento, potrebbe essere proprio lui l’arma in più.