Modena-Cosenza di domani pomeriggio al “Braglia” sarà anche la sfida tra Paolo Bianco e Fabio Caserta: i due allenatori si sono conoscono bene, sono stati compagni di squadra, da calciatori, per diverse stagioni, sia al Catania che all’Atalanta.

In panchina, Bianco è alle prime esperienze da capo allenatore, mentre Caserta ha già ottenuto promozioni in B con Juve Stabia e Perugia. Ma all’andata, al “Luigi Marulla” di Cosenza, vinse il Modena di Bianco, 2-1, con un gol di Luca Strizzolo e uno di Fabio Abiuso.

Il centravanti modenese è pronto a concedere il bis: un pensierino a sbloccarsi ce lo fa, naturalmente, anche Ettore Gliozzi, tra l’altro ex del Cosenza, proprio come Luca Tremolada.

Per la formazione dei gialli – date per scontate le sette assenze, tra cui quella dello squalificato Palumbo (Magnino e Santoro in ballo per rimpiazzarlo) – ne sapremo di più dopo l’odierna conferenza stampa pre-partita di Bianco.

Molti rientri – invece – nel Cosenza, che può contare su un reparto avanzato molto quotato, con il bomber Tutino, con Forte, Mazzocchi e l’ex Spezia Antonucci, arrivato a gennaio. In difesa, i rossoblu si sono rinforzati con l’arrivo dell’esperto Camporese e del ghanese Gyamfy.

Saranno oltre 900 i tifosi calabresi al “Braglia”: il loro sogno è vedere il Cosenza lottare per l’obiettivo playoff, lo stesso del Modena.